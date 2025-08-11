Женские «Крыльев Советов» уступили ЦСКА в матче Суперлиги 10 августа — 2:0

Самарский клуб проиграл москвичкам в воскресенье с разницей в два гола. Команды встречались в рамках 17-го тура чемпионата России (6+).
Футболистки ЦСКА вышли вперед на 37-й минуте матча. Забила Милена Николич. Во втором тайме, на 47-й, добила ЖФК «Крылья Советов» Габриэль Абуди Онгене — 2:0.
Сейчас «КС» занимают пятое место с 22 очками. Следующая игра пройдет 16 августа. «Зелено-бело-синие» примут казанский «Рубин» (6+).
Ранее местный ЖФК уступил столичному «Спартаку» со счетом 0:1 и вылетел из Кубка России.
