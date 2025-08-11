Ричмонд
В России планируют пересмотреть порядок предоставления госуслуг

В России планируют изменить сервисы на портале «Госуслуги».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Портал «Госуслуги» сейчас проходит перезагрузку — идет переход от разрозненных сервисов к комплексным сервисам и услугам, оказываемым по принципу «жизненные ситуации», сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

«Сейчас госуслуги проходят перезагрузку. Так, от разрозненных сервисов мы переходим к комплексным решениям и оказанию услуг по принципу “жизненных ситуаций”. Внедрены строгие стандарты качества госуслуг. А для самих ведомств и регионов разработаны инструменты, кратно упрощающие запуск сервисов как на федеральном, так и региональном уровне. Это и аналитика, и конструктор услуг, и дашборды», — сообщил Григоренко, его слова передает аппарат.

Он также отметил, что в настоящее время за каждой услугой закреплен куратор — то есть пользователь будет знать, кто отвечает за развитие услуги и ее качество.

Кураторы назначены для 725 федеральных и более чем для 4 500 региональных услуг. Ответственные для 100% услуг будут определены до конца текущего года — всего на портале доступно порядка 1 600 федеральных услуг и сервисов. Как указали в аппарате, в обязанности кураторов входит работа с обратной связью граждан, развитие клиентского сервиса, устранение системных сбоев или ошибок.

«Услуги, оказываемые быстро, без лишних посещений ведомств и преимущественно онлайн — стали привычным стандартом. До конца 2030 года 99% массовых социально значимых услуг должны оказываться в электронном виде. А не менее 100 услуг в проактивном формате или онлайн: в момент обращения или при наступлении события в жизни человека», — добавили в аппарате.

