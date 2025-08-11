В России планируют пересмотреть порядок предоставления госуслуг

«Сейчас госуслуги проходят перезагрузку. Так, от разрозненных сервисов мы переходим к комплексным решениям и оказанию услуг по принципу “жизненных ситуаций”. Внедрены строгие стандарты качества госуслуг. А для самих ведомств и регионов разработаны инструменты, кратно упрощающие запуск сервисов как на федеральном, так и региональном уровне. Это и аналитика, и конструктор услуг, и дашборды», — сообщил Григоренко, его слова передает аппарат.