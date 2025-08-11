«Нет другого выбора»: Нетаньяху назвал «лучший способ» положить конец войне в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал оккупацию сектора Газа и взятие израильскими военными столицы анклава «лучшим способом» прекратить вооруженный конфликт в регионе.
Как передает The Guardian, по словам Нетаньяху, у страны «нет другого выбора», кроме как «закончить работу» и победить ХАМАС, а план по оккупации Газы станет «лучшим способом положить конец войне и лучшим способом покончить с ней быстро».
Ранее военно-политический кабинет Израиля одобрил предложенный Биньямином Нетаньяху план по оккупации города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. При этом против плана выступил глава Генштаба армии Эяль Замир, который заявлял об истощении резервов ЦАХАЛ и ущербе международной легитимности государства.
Чуть позже ФРГ приостановила выдачу разрешений на поставки военных товаров Израилю из-за «жестких военных действий» в секторе Газа. Нидерланды приняли аналогичное решение, отменив поставки военно-морской техники в Израиль.