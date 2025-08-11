Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нет другого выбора»: Нетаньяху назвал «лучший способ» положить конец войне в Газе

Нетаньяху: оккупация сектора Газа будет лучшим способом завершить войну в Газе.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал оккупацию сектора Газа и взятие израильскими военными столицы анклава «лучшим способом» прекратить вооруженный конфликт в регионе.

Как передает The Guardian, по словам Нетаньяху, у страны «нет другого выбора», кроме как «закончить работу» и победить ХАМАС, а план по оккупации Газы станет «лучшим способом положить конец войне и лучшим способом покончить с ней быстро».

Ранее военно-политический кабинет Израиля одобрил предложенный Биньямином Нетаньяху план по оккупации города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. При этом против плана выступил глава Генштаба армии Эяль Замир, который заявлял об истощении резервов ЦАХАЛ и ущербе международной легитимности государства.

Чуть позже ФРГ приостановила выдачу разрешений на поставки военных товаров Израилю из-за «жестких военных действий» в секторе Газа. Нидерланды приняли аналогичное решение, отменив поставки военно-морской техники в Израиль.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше