Сразу четырех медведей добыли на охоте в Беларуси

Сразу четыре медведя были добыты в охотхозяйствах страны — в Докшицком, Глубокском, Витебском и Городокском.
Каждый из охотников по праву может гордиться своим трофеем. Поздравляем всех охотников с удачными выстрелами и желаем новых достижений в будущем.
Сезон охоты на медведя стартовал в Беларуси 1 июля. Животное внесено в Красную книгу, однако в ноябре 2024 года его официально разрешили отстреливать в рамках определенного лимита. В текущем сезоне можно добыть 20 особей медведя.
Шестой добытый медведь
Первый медведь был добыт 18 июля в Витебском охотхозяйстве — это первое животное данного вида, убитое на охоте в новейшей истории страны.
Второй трофей получили охотники тот же день в Борисовском охотничьем хозяйстве.
Белорусские и иностранные охотники могут получить право добыть опасного хищника при помощи розыгрыша или аукциона. В первом случае участников выбирает программа, и разрешение на охоту стоит 500 рублей. При проведении аукциона путевка начинает разыгрываться с двух тысяч рублей с последующим ростом начальной стоимости.
Сезон охоты продлится в белорусских лесах до 31 декабря.