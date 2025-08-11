Сразу четырех медведей добыли на охоте в Беларуси

Белорусские и иностранные охотники могут получить право добыть опасного хищника при помощи розыгрыша или аукциона. В первом случае участников выбирает программа, и разрешение на охоту стоит 500 рублей. При проведении аукциона путевка начинает разыгрываться с двух тысяч рублей с последующим ростом начальной стоимости.