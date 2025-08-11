Ричмонд
Сразу четырех медведей добыли на охоте в Беларуси

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Минувшие выходные для ряда белорусских охотников выдались трофейными, сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

Источник: Sputnik.by

Сразу четыре медведя были добыты в охотхозяйствах страны — в Докшицком, Глубокском, Витебском и Городокском.

Каждый из охотников по праву может гордиться своим трофеем. Поздравляем всех охотников с удачными выстрелами и желаем новых достижений в будущем.

отметили в объединении

Сезон охоты на медведя стартовал в Беларуси 1 июля. Животное внесено в Красную книгу, однако в ноябре 2024 года его официально разрешили отстреливать в рамках определенного лимита. В текущем сезоне можно добыть 20 особей медведя.

Шестой добытый медведь

Первый медведь был добыт 18 июля в Витебском охотхозяйстве — это первое животное данного вида, убитое на охоте в новейшей истории страны.

Второй трофей получили охотники тот же день в Борисовском охотничьем хозяйстве.

Белорусские и иностранные охотники могут получить право добыть опасного хищника при помощи розыгрыша или аукциона. В первом случае участников выбирает программа, и разрешение на охоту стоит 500 рублей. При проведении аукциона путевка начинает разыгрываться с двух тысяч рублей с последующим ростом начальной стоимости.

Сезон охоты продлится в белорусских лесах до 31 декабря.