Волгоградским огородникам объяснили причины гниения клубники на кустах

Бесспорно, клубника относится к тем ягодам, которые любят многие. Более того, она одна из первых после долгой зимы появляется на наших столах, однако собрать хороший урожай этих ягод не всегда получается даже у опытных огородников. Причина — гниение ягод прямо на кустах. Почему это происходит и как этого не допустить, объяснила агроном Татьяна Орлова.
Как утверждает специалист, одной из причин не вызревания клубники является ее сорт, поскольку она может быть средне- или позднеспелой, и в этот период она только набирает силу.
Среди других факторов, могущих стать причиной гниения клубники, Татьяна Орлова назвала избыточный полив или чрезмерное использование азотных или органических удобрений.
В таких условиях, по ее словам, клубника долго «раскачивается», вследствие чего ягоды медленно созревают, а из-за контакта с влажной почвой начинают гнить.
Чтобы избежать этой проблемы, нужно сократить полив и подкладывать под растения скошенную траву, солому или черный нетканый материал. Также можно сделать подставки под цветоносы или же воткнуть в землю специальные скобы, чтобы ягоды не лежали на земле.
Помимо этого, следует не забывать и о том, как пишет «Крестьянская жизнь.ру», что цветущую клубнику нельзя обрабатывать от долгоносика никакими препаратами.