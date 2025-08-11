Волгоградским огородникам объяснили причины гниения клубники на кустах

Бесспорно, клубника относится к тем ягодам, которые любят многие. Более того, она одна из первых после долгой зимы появляется на наших столах, однако собрать хороший урожай этих ягод не всегда получается даже у опытных огородников. Причина — гниение ягод прямо на кустах. Почему это происходит и как этого не допустить, объяснила агроном Татьяна Орлова.