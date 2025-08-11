12 августа 2025 года исполняется 150 лет железнодорожной станции Самара

В 1874 году император Александр II утвердил устав акционерного общества Оренбургской железной дороги. За три года требовалось построить линию от Волги у станции Батраки (ныне — Октябрьск) через Самару до Оренбурга с веткой к пристани и мостом через Волгу. Подряд получил инженер Константин Михайловский.
В Самаре долго спорили о месте будущей станции: для вокзала первого класса нужна была большая площадка. 24 апреля 1875 г. решили строить на окраине между старым и новым кладбищем, несмотря на протесты горожан. Уже 30 июля началось возведение вокзала по проекту архитектора Николая де Рошефора. Здание в стиле итальянского Ренессанса имело залы первого и второго классов, буфет, кассы и служебные помещения.
В 1875 г. в Самару доставили первые паровозы, вагоны и платформы. 12 августа в городе впервые прозвучал свисток паровоза, а к Волге был проложен временный железно-конный путь.
Сегодня Самара — крупный железнодорожный узел. Станция, где работают 89 человек, стабильно входит в число лидеров отраслевых соревнований. Сейчас идёт реконструкция парка Б, что увеличит число поездов, улучшит техническое обслуживание вагонов, снизит расходы и повысит пассажиропоток.
Благодаря удобному расположению станция принимает поезда со всей страны, а новый сквозной выезд после реконструкции ускорит подготовку составов и повысит пропускную способность, что принесёт пользу и железной дороге, и пассажирам, и экономике страны.