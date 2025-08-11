12 августа 2025 года исполняется 150 лет железнодорожной станции Самара

В Самаре долго спорили о месте будущей станции: для вокзала первого класса нужна была большая площадка. 24 апреля 1875 г. решили строить на окраине между старым и новым кладбищем, несмотря на протесты горожан. Уже 30 июля началось возведение вокзала по проекту архитектора Николая де Рошефора. Здание в стиле итальянского Ренессанса имело залы первого и второго классов, буфет, кассы и служебные помещения.