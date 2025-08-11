Умер Дмитрий Ухов, музыкальный критик и журналист

Умер Дмитрий Ухов, музыкальный критик, журналист и продюсер. Ему было 79 лет. О смерти сообщил пианист Антон Батагов в соцсетях.
По его словам, последние три года у него были тяжелые заболевания, критик не мог передвигаться и плохо видел. Он ушел из жизни 10 августа в реанимации.
Дмитрий Ухов публиковался как музыкальный критик в середине 1960-х годов. В 1990-е он спродюсировал фестиваль «Альтернатива». Ухов также был главой Московской ассоциации джазовых журналистов и был одним из основателей премии «Джаз Ухо». Помимо того, он также занимался преподаванием.
Между тем, из жизни ушел Роман Ефанов, бывший гитарист музыкальной группы MBAND и российского эстрадного певца Стаса Михайлова. Ему было 44 года. О смерти Романа Ефанова сообщил певец и бывший солист коллектива MBAND Анатолий Цой. Причины ухода из жизни не раскрываются.