Софья Палкина из Тольятти стала чемпионкой России по метанию молота в Казани

Самарская легкоатлетка Софья Палкина выиграла золотую медаль в метании молота на чемпионате России, который проходит в Казани.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Её победный результат — 73,85 метра — стал лучшим в карьере спортсменки и обеспечил уверенное первое место в итоговом протоколе соревнований.

Выступление Палкиной было отмечено высокой техничной точностью и стабильностью, а финальныйбросок принёс не только победу, но и статус одного из сильнейших результатов сезона в стране.

Самарский регион уже не впервые отмечает успехи в лёгкой атлетике, и победа Палкиной укрепляет репутацию региона как одной из ключевых спортивных площадок страны.

«Гордимся Софьей и её наставником Владимиром Быковым. Наши спортсмены — самые сильные!» — отметил глава региона.

