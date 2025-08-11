Ачинская Казанская церковь получила статус объекта культурного наследия

Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края официально включила Ачинскую Казанскую церковь в перечень памятников культуры регионального значения.
Архитектурная ценность.
Построенная в 1830 году в стиле ампир, небесно-голубая церковь с пятью куполами является одним из старейших каменных зданий Ачинска. Храм имеет три престола: главный — в честь Казанской иконы Божией Матери, правый — Вознесения Господня, и левый — великомученика Георгия Победоносца.
Историческая справка.
Приход образован в 1829 году;
При церкви действовала библиотека (538 томов);
В 1940 году храм закрыли, использовали как зернохранилище;
В 1946 году возобновились богослужения после обращения верующих.
«Это решение поможет сохранить уникальный памятник архитектуры и истории для будущих поколений», — отметили в краевой службе охраны наследия.
Церковь продолжает действовать и остается важным духовным центром города. Реставрационные работы планируется провести в рамках государственной программы сохранения культурного наследия.
Ранее рассказывали, что в Красноярск поступят колокола для нового храма на Стрелке.