Ачинская Казанская церковь получила статус объекта культурного наследия

Построенная в 1830 году в стиле ампир, небесно-голубая церковь с пятью куполами является одним из старейших каменных зданий Ачинска. Храм имеет три престола: главный — в честь Казанской иконы Божией Матери, правый — Вознесения Господня, и левый — великомученика Георгия Победоносца.