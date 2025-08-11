Омский недострой у ТЦ «Миллениум» снова выставлен на продажу за меньшую стоимость

Недострой на улице Фрунзе в Омске, который примыкает к торговому центру «Миллениум», так и не нашел своего покупателя. Объект возводился как один из отелей Marriott. Недавние торги по продаже этого долгостроя, организованные АО «Российский аукционный дом», завершились неудачей — заявки на участие не поступили.
Теперь объект снова выставлен на аукцион, но его стоимость существенно снизилась. Если изначально недострой оценивался в 350 миллионов рублей, то теперь его продают за 265 миллионов. При этом минимальный шаг повышения цены остался прежним — 300 тысяч рублей. Итоги нового аукциона планируется подвести 12 сентября.
Напомним, что строительство отеля сети Marriott началось еще в 2012 году. Тогда городские власти обещали, что гостиница откроет свои двери для посетителей в 2014 году. Однако работы были приостановлены на этапе возведения шести этажей. Проект предполагал создание 150 комфортабельных номеров, но сейчас здание остается заброшенным, став одним из самых заметных долгостроев города.
Земельный участок под недостроем занимает площадь 1184 квадратных метра. Пока неизвестно, найдутся ли желающие приобрести этот проблемный объект, несмотря на снижение цены.
Для справки: Marriott International — американская компания, основанная в 1927 году, которая управляет сетью отелей мирового уровня. Однако омский проект так и не смог воплотиться в жизнь из-за изменившейся геополитической обстановки.