Омский недострой у ТЦ «Миллениум» снова выставлен на продажу за меньшую стоимость

Теперь объект снова выставлен на аукцион, но его стоимость существенно снизилась. Если изначально недострой оценивался в 350 миллионов рублей, то теперь его продают за 265 миллионов. При этом минимальный шаг повышения цены остался прежним — 300 тысяч рублей. Итоги нового аукциона планируется подвести 12 сентября.