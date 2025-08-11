Ричмонд
Жители Волгограда жалуются на коллапс мобильной связи 11 августа

Временные ограничения в аэропорту и атаки БПЛА могли стать причиной масштабных перебоев со связью в Волгограде.

Источник: Комсомольская правда

11 августа жители Волгограда столкнулись с серьезными проблемами в работе мобильной связи и интернета. Сообщения о сбоях заполонили социальные сети, люди жалуются на невозможность совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

«Связь просто лежит!» — констатируют волгоградцы.

Перебои оказались настолько серьезными, что даже передача текстовых и голосовых сообщений через Wi-Fi становится проблематичной. Волгоградцы не могут связаться друг с другом.

Причиной массовых сбоев может быть введение временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда. Данные меры, как сообщается, необходимы для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, известно, что в ночь на 11 августа дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотника самолетного типа. Вполне возможно, что эти события оказали негативное влияние на работу телекоммуникационной инфраструктуры региона.

