ГАИ изменила движение на пересечении Машерова и улицы Богдановича в Минске

ГАИ изменила движение на пересечении проспекта Машерова и улицы Максима Богдановича в Минске. Информация размещена в официальном телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
«На пересечении проспекта Машерова и улицы Максима Богдановича завершены работы по изменению организации дорожного движения», — сказано в сообщении.
В ГАИ заметили, что схема движения на указанном участке была изменения для повышения безопасности дорожного движения. Согласно данным, новая схема предусматривает обустройство направляющих островков по проспекту Машерова (с обеих сторон) с установкой специальных выносных светофорных колонок длиной шесть метров.
Также новая схема предусматривает смещение дорожной разметки, которая обозначает место остановки транспортных средств (речь идет про «стоп-линию»). В ГАИ обратили внимание, что в последующем предусматривается обустройство направляющих островков по улице Максима Богдановича.
В ведомстве подчеркнули, что указанное решение даст возможность обеспечить безопасные условия движения на озвученном участке за счет уменьшения зоны перекрестка (от «стоп-линии» до «стоп-линии»), а также повысить видимость сигналов светофоров для водителей транспортных средств.
