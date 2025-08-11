ГАИ изменила движение на пересечении Машерова и улицы Богдановича в Минске

В ГАИ заметили, что схема движения на указанном участке была изменения для повышения безопасности дорожного движения. Согласно данным, новая схема предусматривает обустройство направляющих островков по проспекту Машерова (с обеих сторон) с установкой специальных выносных светофорных колонок длиной шесть метров.