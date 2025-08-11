Утром в Ростовской области объявили и затем сняли беспилотную опасность

Утром 11 августа в Ростовской области объявили, а затем сняли угрозу БПЛА. Об этом проинформировали в рассылке РСЧС.
— Отбой беспилотной опасности по всей территории региона, — говорится в сообщении.
Напомним, предупреждение о воздушной опасности действовало примерно с 7 до 9:30 утра. В этот период жителям региона рекомендовали временно уйти с улиц, спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги. Не следовало подходить к окнам.
Напомним, после оповещения об угрозе БПЛА в Ростове-на-Дону в целях безопасности временно отключили мобильный интернет.
