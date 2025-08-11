Ричмонд
Мэрия Перми планирует передать краевым властям уличные камеры и светофоры

Мэрия Перми планирует передать краевым властям уличные камеры и светофоры.

Источник: Коммерсантъ

Глава Перми Эдуард Соснин внес в городскую думу проект решения о безвозмездной передаче в краевую собственность 825 единиц оборудования по организации дорожного движения. Как указано в проекте решения, движимое имущество, расположенное в разных районах Перми, предполагается передать в собственность Пермского края безвозмездно. В состав этого имущества вошли светофорные объекты, железобетонные опоры, IP-камеры, стационарные видеокамеры, устройства передачи видеосигнала по BOJIC и прочее.

Ранее с муниципального на краевой уровень власти были перераспределены полномочия в области дорожного хозяйства в Перми. В ведение региональных властей перешли обслуживание дорог, установка и содержание дорожных знаков.

По словам источника, близкого к правительству, для исполнения этих полномочий необходимо и соответствующее имущество: светофоры, видеокамеры, фотовидеофиксаторы, датчики, линии связи и прочее. Ранее это имущество использовалось профильными краевыми структурами по договору безвозмездного пользования, а сейчас региональные власти обратились в администрацию Перми с просьбой получить объекты в собственность. «Это удобнее, так как позволяет краю не только содержать и ремонтировать оборудование, но и модернизировать его. И городу это оборудование не нужно, поскольку уже полтора года им не используется», — добавил собеседник.