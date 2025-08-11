Мэрия Перми планирует передать краевым властям уличные камеры и светофоры.

По словам источника, близкого к правительству, для исполнения этих полномочий необходимо и соответствующее имущество: светофоры, видеокамеры, фотовидеофиксаторы, датчики, линии связи и прочее. Ранее это имущество использовалось профильными краевыми структурами по договору безвозмездного пользования, а сейчас региональные власти обратились в администрацию Перми с просьбой получить объекты в собственность. «Это удобнее, так как позволяет краю не только содержать и ремонтировать оборудование, но и модернизировать его. И городу это оборудование не нужно, поскольку уже полтора года им не используется», — добавил собеседник.