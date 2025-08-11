В Москве показали похищенные фашистами иконы XVI века из Псковского музея

Судьба этих икон отражает трагическую историю российского культурного наследия в XX веке. В 1941 году, после оккупации Пскова немецкими войсками, коллекция музея была вывезена сначала в Ригу, а затем в Германию. Только благодаря кропотливой работе советских и американских специалистов на Мюнхенском сборном пункте в 1945 году удалось идентифицировать и вернуть на родину значительную часть похищенных ценностей.