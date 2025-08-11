В Москве показали похищенные фашистами иконы XVI века из Псковского музея

В Реставрационном центре имени Грабаря открылась уникальная выставка, представляющая восемь икон праздничного чина XVI века из собрания Псковского музея-заповедника. Эти произведения, пережившие драматичную историю военных лет, впервые за долгое время демонстрируются вместе в рамках проекта «Спасти и сохранить». Об этом пишут в ТАСС.
Судьба этих икон отражает трагическую историю российского культурного наследия в XX веке. В 1941 году, после оккупации Пскова немецкими войсками, коллекция музея была вывезена сначала в Ригу, а затем в Германию. Только благодаря кропотливой работе советских и американских специалистов на Мюнхенском сборном пункте в 1945 году удалось идентифицировать и вернуть на родину значительную часть похищенных ценностей.
Особую ценность представляют иконы «Преображение Господне» и «Успение Богоматери», в которых, несмотря на влияние московской традиции, явно прослеживается характерный псковский стиль с его узнаваемыми деталями — киноварными лучами Фаворского света и особой трактовкой мандорлы. Реставраторам центра имени Грабаря в 1968—1970 годах удалось не только восстановить произведения, но и раскрыть их первоначальный живописный слой, скрытый под поздними наслоениями.
Выставка, которая продлится до 26 сентября, позволяет проследить не только историю спасения культурных ценностей, но и эволюцию псковской иконописной школы в контексте общерусской художественной традиции. Особое внимание уделено подвигу реставраторов, чей труд позволил вернуть к жизни эти уникальные памятники древнерусского искусства.