Военнослужащий Дмитрий Сулима из Тулунского района героически погиб в зоне СВО

Военнослужащий Дмитрий Сулима героически погиб в зоне специальной военной операции. Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службы администрации Тулунского района.
— Мы гордимся мужеством нашего земляка, который погиб как настоящий герой, разделяем с родными ему людьми боль утраты, — прокомментировали в мэрии.
Администрация района выражает глубокие соболезнования и сочувствие родным Дмитрия. Прощание с бойцом назначено на 12 августа с 12 до 14 часов.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что военнослужащий из Осинского района Данил Габидулин погиб 31 июля в Харьковской области. За время службы ему присвоили звание сержанта.