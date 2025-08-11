Более 180 млн рублей вложили в обновление школы № 13 в Хабаровске

Благодаря поддержке президента Владимира Путина школа получила не только капитальный ремонт здания, но и современное оборудование, что позволит создать комфортные условия для обучения и развития детей. Мэр города Сергей Кравчук отметил, что программа дала школе «вторую жизнь», сделав ее одним из самых современных учебных заведений в регионе.