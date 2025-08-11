Ричмонд
Более 180 млн рублей вложили в обновление школы № 13 в Хабаровске

В Хабаровске школа № 13 готовится встретить учеников после масштабной реконструкции в рамках президентской программы «Модернизация школьных систем».

В Хабаровске школа № 13 готовится встретить учеников после масштабной реконструкции в рамках президентской программы «Модернизация школьных систем». На обновление учебного заведения было направлено более 180 миллионов рублей из федерального, краевого и городского бюджетов, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

Благодаря поддержке президента Владимира Путина школа получила не только капитальный ремонт здания, но и современное оборудование, что позволит создать комфортные условия для обучения и развития детей. Мэр города Сергей Кравчук отметил, что программа дала школе «вторую жизнь», сделав ее одним из самых современных учебных заведений в регионе.

Особое внимание уделено благоустройству территории: работы по озеленению, устройству игровых площадок и пожарных проездов выполнены более чем на 90%. Сейчас завершается приемка объекта, устраняются последние недочеты перед началом учебного года.

Родители учеников внимательно следят за процессом обновления и с нетерпением ждут, когда их дети смогут учиться в обновленной школе. Ожидается, что 1 сентября школа № 13 откроет свои двери в обновленном виде, предлагая учащимся комфортное и безопасное пространство для учебы.

