В Самаре иногородние застройщики будут проводить реставрацию памятников культуры

В Самарской области планируется обязать приезжих застройщиков заниматься восстановлением памятников культуры. Как заявил министр строительства области, Александр Фомин, первые результаты этой работы станут заметны для жителей уже в скором времени.
Власти региона весной текущего года заявили о намерении привлечь строительные компании из других областей для расширения конкуренции на местном рынке. На данный момент к реализации проектов приступили около пяти компаний из Уральского, Поволжского и Центрального регионов России.
По словам Фомина, застройщики будут вовлечены в текущие проекты комплексного освоения территорий. При этом одним из ключевых требований к ним станет обязательное включение объектов культурного наследия в эти проекты и их последующая реставрация.
По данным «КП-Самара», на данный момент уже определены порядка пяти таких объектов, ещё два проданы через аукционы. Реставрация займёт значительное время: около года потребуется на разработку проекта и ещё два—три года на выполнение работ. Однако власти считают, что это необходимо для города.
