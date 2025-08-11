Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-наставник «Крыльев Советов» Осинькин оценил старт команды в этом сезоне РПЛ

Бывший главный тренер самарцев заявил: многие футболисты «зелено-бело-синих» сейчас в хорошей форме.

Источник: МК.RU Самара

Бывший главный тренер самарцев заявил: многие футболисты «зелено-бело-синих» сейчас в хорошей форме.

После четырех туров Премьер-лиги «КС» занимают третью строчку с восемью очками. Ранее волжане разошлись ничьей с калининградской «Балтикой» — 1:1 (6+). Забил Амар Рахманович. Также красную карточку получил Сергей Бабкин.

«Не хочу высказываться о “Крыльях”, но приятно, что набрали столько очков. Приятно, что многие в хорошей форме», — заявил журналисту «Чемпионата» Игорь Осинькин.

Недавно женская команда самарцев уступила ЦСКА в матче Суперлиги со счетом 0:2 (6+).

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.