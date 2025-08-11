Экс-наставник «Крыльев Советов» Осинькин оценил старт команды в этом сезоне РПЛ

Бывший главный тренер самарцев заявил: многие футболисты «зелено-бело-синих» сейчас в хорошей форме.
После четырех туров Премьер-лиги «КС» занимают третью строчку с восемью очками. Ранее волжане разошлись ничьей с калининградской «Балтикой» — 1:1 (6+). Забил Амар Рахманович. Также красную карточку получил Сергей Бабкин.
«Не хочу высказываться о “Крыльях”, но приятно, что набрали столько очков. Приятно, что многие в хорошей форме», — заявил журналисту «Чемпионата» Игорь Осинькин.
Недавно женская команда самарцев уступила ЦСКА в матче Суперлиги со счетом 0:2 (6+).
