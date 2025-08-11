43-летний актер РФ Матвеев высказался о гибели в море режиссера Юрия Бутусова

Российский актер Максим Матвеев прокомментировал гибель режиссера Юрия Бутусова. 43-летний артист заявил, что Бутусов оказал на него большое влияние. По словам Матвеева, режиссер всегда ставил перед собой и другими сложные задачи.
Юрий Бутусов погиб 10 августа на пляже в болгарском Созополе. Его унесло в море волной. Режиссеру было 63 года. Он являлся лауреатом шести премий «Золотая маска».
Максим Матвеев отметил, что многим обязан Бутусову. Артист играл в его спектакле «Человек из рыбы» в МХТ им. А. П. Чехова. В своем блоге Матвеев опубликовал фотографии с режиссером и поделился воспоминаниями.
«Всё время бросал вызов… себе, материалу, артисту, зрителю… Бросал вызов стихии… Жаль, что так вышло, Юрий Николаевич, впереди у вас было еще очень много всего! Очень жаль! Спасибо вам за тот бесценный опыт, который я теперь имею благодаря вам, опыт работы в театре и самоотдачи в нем! После ваших спектаклей забываешь о себе! Они многое во мне изменили и помогли понять! Спасибо!» — написал актер.
Супруга Матвеева, Елизавета Боярская, также почтила память Бутусова. Актриса выложила две черно-белые фотографии со спектаклей режиссера.