43-летний актер РФ Матвеев высказался о гибели в море режиссера Юрия Бутусова

«Всё время бросал вызов… себе, материалу, артисту, зрителю… Бросал вызов стихии… Жаль, что так вышло, Юрий Николаевич, впереди у вас было еще очень много всего! Очень жаль! Спасибо вам за тот бесценный опыт, который я теперь имею благодаря вам, опыт работы в театре и самоотдачи в нем! После ваших спектаклей забываешь о себе! Они многое во мне изменили и помогли понять! Спасибо!» — написал актер.