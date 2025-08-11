Ричмонд
Все чаще жители Самары выбирают спорт и здоровый образ жизни

Если вы думали, что главная достопримечательность Самары — Жигулёвские горы или Волга, то спешим внести уточнение: настоящий магнит для местных героев в спортивных шортах — набережная.

Зимой здесь можно увидеть лыжников, которые, кажется, бегут не от зимней хандры, а за почётным званием «человек-снежный буран».

Летом же асфальт плавится не от жары, а от темпа велосипедистов, роллеров и бегунов, которые явно соревнуются, кто быстрее доберётся до кофе.

Плавают? Плавают. Бегают? Бегают. Подтягиваются на турниках так, будто за каждое повторение дают бонусы к карме? Ещё как!

Воркаут-площадки тут не просто стоят — они работают в режиме «нагрузка выше среднего и выше терпения соседей по даче».

Но это было вчера. А уже этой осенью Самарская область превратится в столицу российского спортивного бомонда: впервые в регионе пройдёт Всероссийский форум «Россия — спортивная держава» (12+).

Приедут тренеры, чиновники, эксперты, спортсмены. Об этом рассказывал ранее «МК в Самаре».

И чтобы гости не скучали и могли лично оценить уровень подготовки региона, по поручению губернатора к форуму строятся целых 100 новых спортивных объектов.

Это не опечатка. Сто.

Теперь даже тот, кто до сих пор считал «физкультурой» ходьбу от дивана до холодильника, сможет начать с малого — и подтянуться хотя бы раз в жизни. А может, и два.

Цель амбициозная: спорт должен стать не просто возможностью, а нормой. И доступной — буквально «в двух шагах от подъезда». Чтобы вместо «ой, у меня живот» — было «ой, у меня уже пресс».

Так что, если вы ещё не начали бегать — самое время. А то набережная скоро переполнится чемпионами, и вам там будет тесно. Даже на скейте.

