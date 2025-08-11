В Приморье старые автомобили продаются быстрее новых: сколько уходит времени

«Автомобили с пробегом старше 20 лет продавали быстрее всего — за 25 дней, что почти в 2,5 раза больше, чем год назад. Спрос на них упал на 18%, а средняя цена выросла на 6% до 557 тыс. рублей. Среди популярных моделей возрастом 20+ мы видим японские Toyota Mark II, Toyota Corolla, Honda HR-V, Honda CR-V и Toyota Caldina», — рассказал аналитик портала «Дром» Сергей Лагурев.