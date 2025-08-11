В Приморье старые автомобили продаются быстрее новых: сколько уходит времени

«Автомобили с пробегом старше 20 лет продавали быстрее всего — за 25 дней, что почти в 2,5 раза больше, чем год назад. Спрос на них упал на 18%, а средняя цена выросла на 6% до 557 тыс. рублей. Среди популярных моделей возрастом 20+ мы видим японские Toyota Mark II, Toyota Corolla, Honda HR-V, Honda CR-V и Toyota Caldina», — рассказал аналитик портала «Дром» Сергей Лагурев.
Машины 15−20 лет продаются за 35 дней при средней стоимости 846 тысяч рублей. Интересно, что спрос на них практически не изменился — упал всего на 3%, а цена даже снизилась на 4%. Среди фаворитов приморских покупателей Toyota Prius, Honda Fit и Toyota Corolla Fielder.
Автомобили возрастом 11−15 лет требуют уже больше времени для продажи — 43 дня. Их средняя стоимость выросла на 5% до 1,1 миллиона рублей, а спрос сократился на 16%. В топ-5 популярных моделей попали Toyota Prius, Honda Fit, Nissan Note, Toyota Vitz и Nissan Juke.
Машины 6−10 лет продаются за 57 дней со средней ценой 1,9 миллиона рублей — рост на 12% за год. Спрос упал на 18%. Самой доступной моделью стал Nissan Note за 898 тысяч рублей, а самой дорогой — Nissan X-Trail за 1,7 миллиона. Также популярны Toyota C-HR, Honda Fit и Honda Vezel.
Подержанные авто 3−5 лет ждут покупателя 60 дней. Их средняя стоимость снизилась на 6% до 3,5 миллиона рублей, спрос упал на 19%. Самым дорогим в категории стал Toyota Land Cruiser Prado за 5,3 миллиона рублей. В топе также Toyota Harrier, RAV4, Raize и Subaru Forester.
Парадоксально, но дольше всего продаются самые новые автомобили до двух лет — целых 66 дней. При этом спрос на них вырос на 7%, а средняя цена упала на 13% до 4,7 миллиона рублей. Лидеры продаж: Tank 300, Geely Monjaro, EXEED RX, Toyota Land Cruiser Prado и Changan UNI-T.
Эксперт объясняет ситуацию изменением покупательского поведения. При ограниченном бюджете люди тщательнее анализируют соотношение возраста машины и цены. Продавцы новых авто вынуждены снижать стоимость из-за низкого спроса, в то время как старые машины прибавили в цене в пределах инфляции.
Ранее сообщалось о том, что структура импорта б/у автомобилей в России изменилась. Впервые леворульных машин ввезли больше, чем праворульных.