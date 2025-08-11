Врачи и учителя Приморья смогут выкупать квартиры без ипотеки

Отмечается, что инициатива губернатора Олега Кожемяко, запущенная в 2019 году, продолжает расширяться. В 2025 году запланирован ввод четырех новых арендных домов во Владивостоке, Чугуевке, Арсеньеве и Дальнегорске. За время действия программы жильем уже обеспечены более двух тысяч семей приморских специалистов.