Врачи и учителя Приморья смогут выкупать квартиры без ипотеки

«Под рассрочкой платежа понимается форма оплаты стоимости квартиры, которая оплачивается частями (ежемесячными взносами) в течение определенного срока после заключения договора купли-продажи и передачи квартиры», — сообщается на сайте правительства Приморья.
При оплате рассрочки участники программы могут использовать различные меры государственной поддержки. К ним относятся социальные выплаты и субсидии, предусмотренные как федеральным, так и региональным законодательством Приморского края. Это существенно облегчает финансовую нагрузку на покупателей.
Новый механизм призван стать доступной заменой банковскому кредитованию, особенно актуальной в условиях высоких ипотечных ставок. Программа позволяет решить жилищный вопрос ключевым специалистам региона без необходимости оформления традиционной ипотеки.
Отмечается, что инициатива губернатора Олега Кожемяко, запущенная в 2019 году, продолжает расширяться. В 2025 году запланирован ввод четырех новых арендных домов во Владивостоке, Чугуевке, Арсеньеве и Дальнегорске. За время действия программы жильем уже обеспечены более двух тысяч семей приморских специалистов.