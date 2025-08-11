Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи и учителя Приморья смогут выкупать квартиры без ипотеки

ВЛАДИВОСТОК, 11 августа, ФедералПресс. В Приморском крае заработал новый механизм поддержки для специалистов, проживающих в арендных квартирах. Врачи, учителя, сотрудники правоохранительных органов и другие востребованные кадры теперь могут оформить рассрочку на выкуп жилья сроком до 10 лет.

Источник: РИА "Новости"

«Под рассрочкой платежа понимается форма оплаты стоимости квартиры, которая оплачивается частями (ежемесячными взносами) в течение определенного срока после заключения договора купли-продажи и передачи квартиры», — сообщается на сайте правительства Приморья.

При оплате рассрочки участники программы могут использовать различные меры государственной поддержки. К ним относятся социальные выплаты и субсидии, предусмотренные как федеральным, так и региональным законодательством Приморского края. Это существенно облегчает финансовую нагрузку на покупателей.

Новый механизм призван стать доступной заменой банковскому кредитованию, особенно актуальной в условиях высоких ипотечных ставок. Программа позволяет решить жилищный вопрос ключевым специалистам региона без необходимости оформления традиционной ипотеки.

Отмечается, что инициатива губернатора Олега Кожемяко, запущенная в 2019 году, продолжает расширяться. В 2025 году запланирован ввод четырех новых арендных домов во Владивостоке, Чугуевке, Арсеньеве и Дальнегорске. За время действия программы жильем уже обеспечены более двух тысяч семей приморских специалистов.