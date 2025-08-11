Минтранс показал, как бы выглядели дороги Пермского края в образе людей

Министерство транспорта Пермского края показало, как дороги и транспортные развязки региона могли бы выглядеть в образе людей.
Сотрудники ведомства с помощью нейросети создали очеловеченные облики некоторых улиц краевой столицы и транспортных объектов территорий Прикамья. Они представили десять образов. Среди них — трёхуровневая развязка трассы ТР-53, дорога к горе Крестовой в Губахе, улица Строителей, строящаяся развязка на площади Гайдара и другие.
В минтрансе отмечают, что их фаворитом стал образ улицы Строителей — девушка с короткой стрижкой в супергеройской одежде с латами. Помимо неё ещё несколько дорожных объектов представлены в образе девушек: круговая развязка на подъезде к Березникам, дорога к горнолыжному комплексу «Такман», дорога к горе Крестовой, трёхуровневая развязка трассы ТР-53 и развязка на площади Гайдара. Последняя предстала в образе молодой девушки с каре, рядом с ней — медведь. Она одета в супергеройскую одежду с элементами доспехов.
В образе мужчин предстали обход Чусового, дополнительный выезд с промузла «Осенцы», путепровод на трассе Кунгур — Соликамск. Тоннели под Транссибом в створе улиц Углеуральской и Вишерской нейросеть представила в образе двух братьев. Они выглядят самыми позитивными: на их лицах широкие улыбки, тогда как остальные дорожные объекты предстают в облике довольно суровых мужчин.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru показывал, как бы могли выглядеть районы Перми, если бы предстали в человеческом образе. Посмотреть изображения можно здесь.