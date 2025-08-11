Минтранс показал, как бы выглядели дороги Пермского края в образе людей

В минтрансе отмечают, что их фаворитом стал образ улицы Строителей — девушка с короткой стрижкой в супергеройской одежде с латами. Помимо неё ещё несколько дорожных объектов представлены в образе девушек: круговая развязка на подъезде к Березникам, дорога к горнолыжному комплексу «Такман», дорога к горе Крестовой, трёхуровневая развязка трассы ТР-53 и развязка на площади Гайдара. Последняя предстала в образе молодой девушки с каре, рядом с ней — медведь. Она одета в супергеройскую одежду с элементами доспехов.