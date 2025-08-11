Ричмонд
«4 позиции из 31 у нас импортные». Семья первоклассника собрала 90% необходимых канцтоваров для школы белорусского производства

Семья первоклассника собрала 90% канцтоваров белорусского производства для школы.

Источник: Комсомольская правда

Семья первоклассника собрала 90% канцтоваров белорусского производства для школы. Подробности озвучили в эфире телеканала СТВ.

На телеканале заметили, что список канцтоваров, которые необходимо родителям купить для школы, внушительный и состоит из 30 позиций.

«Давайте проверим, что из этого — товары под маркой BY», — отметили в эфире.

В эксперименте СТВ приняла участие семья Романенко из Минского района, в которой старший ребенок Витя в 2025 году идет в первый класс. За всеми необходимы канцелярскими товарами и формой семья отправилась в минский ЦУМ.

Представитель универмага ознакомилась со списком и заметила, что в наличии большой выбор тетрадей белорусского производителя. Также есть акварельные краски.

— Я вижу, у вас по списку еще будут стирки и точилки. К сожалению, белорусский производитель не выпускает такой товар, но у нас есть много импортного, — заметила сотрудник ЦУМа.

Она добавила, что клея-карандаша также нет белорусского производства и взамен предложила клей ПВА. Что касается пеналов, то и они почти все импортные, однако отечественного производства был пластиковый пенал, который сразу идет с линейкой. Будущий первоклашка выбрал именно его.

— Наверное, около 90% мы собрали белорусского товара. Не было стирки, точилки. Клей-карандаш, цветные карандаши, — обратила внимание сотрудник универмага.

В эфире подчеркнули, что из списка в 31 товар только четыре позиции оказались импортными, а все остальное — белорусского производства.

Ранее Минтруда Беларуси объяснило, может ли одна семья получить несколько видов помощи на детей к школе.

Кстати, Минобразования сказало, кому не нужно брать медсправку для школы в Беларуси.

Кроме того, Минобразования запускает горячую линию по подготовке к школе в Беларуси.