В Омской области «сократили» крупное повышение платы за капремонт

В областном Минэнерго скорректировали планируемое увеличение платы за капитальный ремонт для омичей, проживающих в домах с лифтами, на 2026 год.
По состоянию на понедельник, 11 августа 2025 года, подготовлен проект постановления с размером платы из расчета 15,29 рубля за квадратный метр жилой площади. Отметим, это фактически на 3 рубля меньше, чем в редакции документа, подготовленной в начале июля 2025 года: в тот период планировалось установить норматив в 18,33 рубля. При этом рост платы за капремонт для собственников помещений в домах без лифта остался на прежнем уровне: из расчета 13,27 рубля за квадратный метр.
Официальные процедуры рассмотрения обновленного предложения продлятся до 13 августа 2025 года.
Напомним, в 2025 году плата за капремонт рассчитывается без предлагаемой дифференциации и составляет 12,76 рубля за квадратный метр жилой площади.
Отметим, ранее официально отозвана документация о согласовании роста предельного тарифа на отопление в регионе.