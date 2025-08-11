В Омской области «сократили» крупное повышение платы за капремонт

По состоянию на понедельник, 11 августа 2025 года, подготовлен проект постановления с размером платы из расчета 15,29 рубля за квадратный метр жилой площади. Отметим, это фактически на 3 рубля меньше, чем в редакции документа, подготовленной в начале июля 2025 года: в тот период планировалось установить норматив в 18,33 рубля. При этом рост платы за капремонт для собственников помещений в домах без лифта остался на прежнем уровне: из расчета 13,27 рубля за квадратный метр.