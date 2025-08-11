Рэпер Akon в Москве прошел по зрителям в прозрачном шаре: видео

В разгар выступления артист снял длинный сюртук, показав отличную физическую форму, и устроил зрелищный стейдж-дайвинг — перемещался над фанатами в прозрачном надувном шаре. Зрители танцпартера передавали его по рядам, пока Akon продолжал петь и демонстрировать акробатические трюки. Видео с выступлением опубликовал телеграм-канал «Москва 24».