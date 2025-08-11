Рэпер Akon в Москве прошел по зрителям в прозрачном шаре: видео

Американский хип-хоп-исполнитель Akon дал концерт 9 августа на «ЦСКА Арене» в Москве. 52-летний музыкант, известный по хитам Smack That, Lonely и Belly Dancer (Banaza), пел, танцевал и активно общался с публикой.
В разгар выступления артист снял длинный сюртук, показав отличную физическую форму, и устроил зрелищный стейдж-дайвинг — перемещался над фанатами в прозрачном надувном шаре. Зрители танцпартера передавали его по рядам, пока Akon продолжал петь и демонстрировать акробатические трюки. Видео с выступлением опубликовал телеграм-канал «Москва 24».
Помимо фирменного номера с шаром, музыкант щедро обливал толпу водой и исполнял популярные хиты 2000-х, а также композицию Oh Afrika — официальный гимн чемпионата мира по футболу 2010 года в ЮАР.
В карьере Akon — пять номинаций на премию «Грэмми» и совместные работы с Майклом Джексоном, Гвен Стефани, Эминемом, David Guetta, Snoop Dogg и 50 Cent.