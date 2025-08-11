В Иркутский Государственный Университет 1321 абитуриента зачислили на бюджет

55 первокурсников будут учиться по целевой квоте. Семь из них зачислены на направления: «Химия», «Прикладная математика и информатика», «Информационная безопасность». Основной этап зачисления завершен, сейчас идет набор в магистратуру, на платные места в бакалавриат, в колледж ИГУ.