В Иркутский Государственный Университет 1321 абитуриента зачислили на бюджет

В Иркутский Государственный Университет 1 321 абитуриента зачислили на бюджет. Всего было более 36 тысяч желающих учиться по программам бакалавриат и специалитет. Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службы вуза.
— По квоте из 400 человек зачислили 74-х. Среди них три участника СВО, 70 детей военнослужащих и один ребенок участника ветерана боевых действий, — уточнили в ИГУ.
55 первокурсников будут учиться по целевой квоте. Семь из них зачислены на направления: «Химия», «Прикладная математика и информатика», «Информационная безопасность». Основной этап зачисления завершен, сейчас идет набор в магистратуру, на платные места в бакалавриат, в колледж ИГУ.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что средние баллы по ЕГЭ абитуриентов ИРНИТУ стали выше, чем годом ранее.