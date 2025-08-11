Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутский Государственный Университет 1321 абитуриента зачислили на бюджет

55 первокурсников будут учиться по целевой квоте.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутский Государственный Университет 1 321 абитуриента зачислили на бюджет. Всего было более 36 тысяч желающих учиться по программам бакалавриат и специалитет. Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службы вуза.

— По квоте из 400 человек зачислили 74-х. Среди них три участника СВО, 70 детей военнослужащих и один ребенок участника ветерана боевых действий, — уточнили в ИГУ.

55 первокурсников будут учиться по целевой квоте. Семь из них зачислены на направления: «Химия», «Прикладная математика и информатика», «Информационная безопасность». Основной этап зачисления завершен, сейчас идет набор в магистратуру, на платные места в бакалавриат, в колледж ИГУ.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что средние баллы по ЕГЭ абитуриентов ИРНИТУ стали выше, чем годом ранее.