Жителей Самары 12 августа приглашают на литургию

12 августа пройдет День памяти всех святых в земле Самарской просиявших. В этот день вспоминают и почитают святых, подвизавшихся на самарской земле.
Во вторник, 12 августа, праздничное богослужение в Храме в честь Собора Самарских Святых возглавит Преосвященнейший Феодосий, епископ Самарский и Новокуйбышевский. Литургия начнется в 9:00.
Самарцев приглашают разделить этот радостный праздник в стенах храма.
Ранее мы писали, что в столице показали похищенные фашистами иконы XVI века из Псковского музея.
—-
Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.