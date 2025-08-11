Ричмонд
Жителей Самары 12 августа приглашают на литургию

12 августа пройдет День памяти всех святых в земле Самарской просиявших. В этот день вспоминают и почитают святых, подвизавшихся на самарской земле.

Во вторник, 12 августа, праздничное богослужение в Храме в честь Собора Самарских Святых возглавит Преосвященнейший Феодосий, епископ Самарский и Новокуйбышевский. Литургия начнется в 9:00.

Самарцев приглашают разделить этот радостный праздник в стенах храма.

Ранее мы писали, что в столице показали похищенные фашистами иконы XVI века из Псковского музея.

