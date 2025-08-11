Ричмонд
Новые знаки появятся у детсадов и школ Челябинска

Подходят к концу летние каникулы, а значит, совсем скоро откроются школы. Но для начала их необходимо проверить на готовность к приёму детей. В Челябинске через эти процедуры успешно прошли 75% учебных заведений. Оставшиеся собираются проверить до пятницы.

Источник: Вечерний Челябинск

По поручению мэра, озвученному на аппаратном совещании, все школы и детские сады подготовят к работе до Дня знаний. В нормативное состояние приведут территории вблизи образовательных учреждений. Внимание уделят не только разросшейся траве и повреждённому асфальту, но и дорожной инфраструктуре. Где это необходимо, установят знаки и нанесут «зебру». Особый акцент глава города поручил сделать на недавно открывшихся учреждениях на северо-западе Челябинска.

Также мэр попросил обратить внимание на нелицензированные дошкольные образовательные организации. Градоначальник поручил решить вопросы с ними до 1 сентября.