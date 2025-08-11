Новые знаки появятся у детсадов и школ Челябинска

По поручению мэра, озвученному на аппаратном совещании, все школы и детские сады подготовят к работе до Дня знаний. В нормативное состояние приведут территории вблизи образовательных учреждений. Внимание уделят не только разросшейся траве и повреждённому асфальту, но и дорожной инфраструктуре. Где это необходимо, установят знаки и нанесут «зебру». Особый акцент глава города поручил сделать на недавно открывшихся учреждениях на северо-западе Челябинска.