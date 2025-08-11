Ричмонд
Фейк об электронных повестках распространили в Воронежской области

Кроме того, сообщается о ряде запретов, накладываемых на призывников.

Информация о том, что призывникам рассылают электронные повестки и накладывают на них связанные в этим запреты, является недостоверной. Об этом сообщили в Telegram-канале «Война с фейками» в воскресенье, 10 августа.

В настоящее время никаких призывных мероприятий не проводится. Весенний призыв уже закончен, а осенний начнётся с 1 октября.

Единый реестр воинского учёта находится на этапе тестирования работоспособности и внедрения системы в регионах. В рамках этой работы осуществляется тестовая рассылка шаблонов и типовых электронных уведомлений. При этом их получателей оповещают заранее.

Ограничения и запреты, предусмотренные законодательством РФ, начнут действовать после того, как Единый реестр будет полностью внедрён.