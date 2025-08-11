Ученые Пермского Политеха разработали новый метод определения месторождений золота с точностью до 90%

Россия занимает второе место в мире по объемам добываемого золота. По данным «TradingEconomics» на июль 2025 года золотой запас России составляет примерно 2,330 тонн, что оценивается в 248,7 миллиарда долларов. В международных резервах его доля занимает около 36%. Золотой запас служит надежной защитой от валютных колебаний, а сам металл критически важен для высокотехнологичных отраслей — от микроэлектроники до космической промышленности. Например, он используется в микросхемах телефонов или для защитных покрытий космических аппаратов. Известные районы золотодобычи составляют достаточно большие территории, и сами месторождения в них почти истощены. В связи с этим актуальны методы, позволяющие выполнить более глубокие исследования, чтобы на известных территориях определить перспективные участки для разведки и добычи. При этом до 80% средств при поиске золота на труднодоступных зонах уходит на неперспективные области. Поэтому востребованы исследования и разработки методов, направленных на уменьшение этих расходов. Ученые Пермского Политеха разработали инновационный метод анализа месторождений полезных ископаемых, который позволяет с 90% точностью определять участки с высокой золотоносной перспективностью и с 89% — для зон со средним содержанием металла. Программа учитывает не только его количество в породе, но и то, будет ли извлечение экономически выгодным.
На метод получено свидетельство 2025667702. Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».
Золото — ключевой стратегический ресурс России, укрепляющий экономику, рубль и финансовую устойчивость страны. Оно защищает от кризисов и санкций, обеспечивает рабочие места, налоговые поступления и развитие регионов, а его экспорт и золотой запас повышают ВВП и инвестиционную привлекательность. Кроме ювелирной отрасли (40−50% потребления), этот металл используется в высоких технологиях: электронике (микросхемы), медицине (стенты, протезы) и космосе (защита спутников от радиации).
Золото сложно добывать: легкодоступные россыпи (20% добычи) почти истощены, поэтому 80% теперь извлекают из руд — в карьерах или шахтах с помощью взрывов и тяжелой техники. Основные месторождения России находятся в вечной мерзлоте, где добыча осложняется суровым климатом, нехваткой специалистов, высокими затратами и экологическими нормами. При этом до 80% разведочных расходов уходит впустую.
Специалисты предполагают, что рядом с уже известными месторождениями могут находиться необнаруженные залежи. Ученые Пермского Политеха разработали программное обеспечение, которое помогает находить новые перспективные участки для добычи золота в освоенных районах.
— Мы использовали методы искусственного интеллекта, геоинформационных технологий, моделирования пространственных данных и данные геологоразведки. За основу взяты открытая информация и отчеты геологических характеристик месторождений. Наша программа анализирует состав пород, тектонические разломы, сведения магнитной съемки и другие параметры, а также оценивает экономическую рентабельность зон добычи с помощью нейросетей. В отличие от традиционных методов, которые просто определяют наличие руды, этот алгоритм рассчитывает содержание полезного компонента и потенциальную прибыль, отбирая только перспективные для разработки участки. Это позволяет избежать затрат на нерентабельные месторождения, — комментирует Рустам Файзрахманов, заведующий кафедрой «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ, профессор, доктор экономических наук.
Поскольку информация о новых залежах золота в России засекречена, экспериментальные расчеты проводились на открытых данных золоторудного месторождения в Кот-д’Ивуаре (Западная Африка). Сравнительный анализ продемонстрировал высокую согласованность между перспективными точками, выявленными с использованием предложенной методики и реальным местом добычи.
Расчетная прогнозная точность оценок на статистических данных составила 90% для участков с высокой золотоносной перспективностью (потенциально содержащих новые запасы, аналогичные разрабатываемым месторождениям) и 89% для переходных зон.
Метод ученых Пермского Политеха может быть также использован для поиска месторождений других полезных ископаемых. Интерес проявили не только геологоразведочные компании, но и организации, специализирующиеся на поиске источников водных ресурсов в Африке.