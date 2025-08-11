Ученые Пермского Политеха разработали новый метод определения месторождений золота с точностью до 90%

Россия занимает второе место в мире по объемам добываемого золота. По данным «TradingEconomics» на июль 2025 года золотой запас России составляет примерно 2,330 тонн, что оценивается в 248,7 миллиарда долларов. В международных резервах его доля занимает около 36%. Золотой запас служит надежной защитой от валютных колебаний, а сам металл критически важен для высокотехнологичных отраслей — от микроэлектроники до космической промышленности. Например, он используется в микросхемах телефонов или для защитных покрытий космических аппаратов. Известные районы золотодобычи составляют достаточно большие территории, и сами месторождения в них почти истощены. В связи с этим актуальны методы, позволяющие выполнить более глубокие исследования, чтобы на известных территориях определить перспективные участки для разведки и добычи. При этом до 80% средств при поиске золота на труднодоступных зонах уходит на неперспективные области. Поэтому востребованы исследования и разработки методов, направленных на уменьшение этих расходов. Ученые Пермского Политеха разработали инновационный метод анализа месторождений полезных ископаемых, который позволяет с 90% точностью определять участки с высокой золотоносной перспективностью и с 89% — для зон со средним содержанием металла. Программа учитывает не только его количество в породе, но и то, будет ли извлечение экономически выгодным.