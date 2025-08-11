Артем Дзюба и Эдуард Сперцян — самые результативные игроки в РПЛ в 2025 году

Форвард тольяттинского «Акрона» и полузащитник «Краснодара» совершили 12 результативных действий в Премьер-лиге с начала нынешнего года.
36-летний нападающий «красно-черных» Артем Дзюба забил восемь голов и оформил четыре ассиста. 25-летний полузащитник «быков» отличился шесть раз и отдал столько же результативных передач.
Делят первое место в списке самых результативных игроков Премьер-лиги в 2025 году. Ближайшие преследователи: Мирлинд Даку из «Рубина» и Ярослав Гладышев из столичного «Динамо» (по 11 действий), Дмитрий Воробьев из «Локомотива» (10), сообщает «Opta Sports».
На днях молодежка «Акрона» проиграла ребятам из воронежского «Факела» в матче 18-го тура МФЛ — 0:1 (6+).
