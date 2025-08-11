В центре Краснодара на 10 дней ограничат движение из-за замены коллектора

С 23:00 11 августа до 5:00 27 августа на ул. Октябрьской в Краснодаре перекроют участок от дома № 64 до № 70. Движение будет организовано по реверсивной схеме, ограничения связаны с заменой последнего участка коллектора на пересечении с ул. Ленина, сообщает пресс-служба мэрии.