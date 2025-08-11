Ричмонд
В центре Краснодара на 10 дней ограничат движение из-за замены коллектора

С 23:00 11 августа до 5:00 27 августа на ул. Октябрьской в Краснодаре перекроют участок от дома № 64 до № 70. Движение будет организовано по реверсивной схеме, ограничения связаны с заменой последнего участка коллектора на пересечении с ул. Ленина, сообщает пресс-служба мэрии.

Источник: Коммерсантъ

По данным «Краснодар Водоканала», предстоит заменить 12 м трубопровода из 180, построить семь колодцев и переключить потребителей на новую сеть. Работы ведутся методом горизонтально-направленного бурения без масштабных раскопок. Для беспрерывной транспортировки сточных вод установлена мобильная насосная станция.

Реконструкция коллектора диаметром 700 мм должна улучшить водоотведение в Западном и Центральном округах города. В указанный период ограничат движение на ул. Офицерской для выноса и строительства сетей в рамках реконструкции кинотеатра «Аврора».