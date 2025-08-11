В центре Краснодара на 10 дней ограничат движение из-за замены коллектора

По данным «Краснодар Водоканала», предстоит заменить 12 м трубопровода из 180, построить семь колодцев и переключить потребителей на новую сеть. Работы ведутся методом горизонтально-направленного бурения без масштабных раскопок. Для беспрерывной транспортировки сточных вод установлена мобильная насосная станция.
Реконструкция коллектора диаметром 700 мм должна улучшить водоотведение в Западном и Центральном округах города. В указанный период ограничат движение на ул. Офицерской для выноса и строительства сетей в рамках реконструкции кинотеатра «Аврора».