Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи массово жалуются властям на отсутствие мобильного интернета

Масштабный сбой в работе мобильной связи продолжается в Омске.

Источник: Freepik

Масштабный сбой в работе мобильной связи продолжается в Омске уже более двух месяцев. Жители города активно оставляют жалобы в социальных сетях губернатора, отмечая практически полное отсутствие сигнала.

Проблемы с интернетом серьёзно осложняют повседневную жизнь горожан. Омичи не могут вызвать такси, воспользоваться банковскими приложениями, заказать товары через маркетплейсы, решить рабочие вопросы онлайн и общаться в социальных сетях.

По данным сервиса DownDetector, 90% зафиксированных жалоб связаны с общим сбоем работы мобильных операторов. Особенно остро проблема стоит в Старой Московке, Старом Кировске, на территории вдоль аэропорта и в районе между «Голубым огоньком» и железнодорожным вокзалом.

В региональном Минцифры признают наличие проблемы, но не называют конкретных сроков её решения. В министерстве объясняют сбои необходимостью проведения мероприятий по повышению уровня безопасности и просят жителей с пониманием отнестись к ситуации.