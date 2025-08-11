Омичи массово жалуются властям на отсутствие мобильного интернета

По данным сервиса DownDetector, 90% зафиксированных жалоб связаны с общим сбоем работы мобильных операторов. Особенно остро проблема стоит в Старой Московке, Старом Кировске, на территории вдоль аэропорта и в районе между «Голубым огоньком» и железнодорожным вокзалом.