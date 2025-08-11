Омичи массово жалуются властям на отсутствие мобильного интернета

Масштабный сбой в работе мобильной связи продолжается в Омске уже более двух месяцев. Жители города активно оставляют жалобы в социальных сетях губернатора, отмечая практически полное отсутствие сигнала.
Проблемы с интернетом серьёзно осложняют повседневную жизнь горожан. Омичи не могут вызвать такси, воспользоваться банковскими приложениями, заказать товары через маркетплейсы, решить рабочие вопросы онлайн и общаться в социальных сетях.
По данным сервиса DownDetector, 90% зафиксированных жалоб связаны с общим сбоем работы мобильных операторов. Особенно остро проблема стоит в Старой Московке, Старом Кировске, на территории вдоль аэропорта и в районе между «Голубым огоньком» и железнодорожным вокзалом.
В региональном Минцифры признают наличие проблемы, но не называют конкретных сроков её решения. В министерстве объясняют сбои необходимостью проведения мероприятий по повышению уровня безопасности и просят жителей с пониманием отнестись к ситуации.