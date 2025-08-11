В Иркутской области сократили сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Семья получает материнский капитал при рождении первого и последующих детей. Оформление происходит на основе данных из ЗАГСа, подавать заявление не нужно. Сумма маткапитала ежегодно увеличивается. В 2025 году она составляет 912 162 рубля: 690 266 рублей при рождении первого ребенка, а при рождении второго ребенка размер выплаты увеличивается на 221 895 рублей.