Опасный багаж: жительница Приморья нарушила запрет в аэропорту Владивостока

В аэропорту Владивостока задержали 22-летнюю жительницу Приморья, которая попыталась пройти через контроль с перцовым баллончиком. Несмотря на уверения девушки, что она не знала о запрете, сотрудники транспортной полиции выписали ей административный штраф в размере 3000 рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.