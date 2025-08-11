Ричмонд
Опасный багаж: жительница Приморья нарушила запрет в аэропорту Владивостока

Защитное средство стало причиной административного наказания.

Источник: PrimaMedia.ru

В аэропорту Владивостока задержали 22-летнюю жительницу Приморья, которая попыталась пройти через контроль с перцовым баллончиком. Несмотря на уверения девушки, что она не знала о запрете, сотрудники транспортной полиции выписали ей административный штраф в размере 3000 рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Правоохранительные органы напомнили, что в аэровокзалах действует строгий запрет на пронос и провоз определённых предметов, представляющих угрозу безопасности. К таким относятся не только газовые баллончики, но и пиротехника, электрошокеры, газовое оружие и прочие устройства, способные нанести вред.

Полицейские призывают всех путешественников своевременно ознакомиться с действующими правилами и запретами, чтобы избежать неприятностей перед вылетом.