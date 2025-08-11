Улицу Ошарскую откроют для движения машин в ноябре

Движение по улице Ошарской на участке от улицы Республиканской до улицы Кузнечихинской в Нижнем Новгороде откроют в ноябре 2025 года. Сейчас там введено одностороннее движение в сторону улицы Белинского, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в ООО «Экологические проекты».
Работы проходят в рамках замены путей на Ошарской улице от улицы Белинского до разворотного кольца в Лапшихе. Они будут идти поэтапно и завершатся в конце 2025 года. Трамваи вновь вернутся на этот участок лишь после завершения всех работ.
Напомним, что работы по замене трамвайных путей на участке улицы Ошарской от Республиканской до выхода на ул. Кузнечихинскую стартовали 9 августа. Там полностью реконструируют рельсы и контактную сеть.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижнем Новгороде на участке улицы Октябрьской завершился ремонт трамвайных путей.