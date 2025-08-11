Улицу Ошарскую откроют для движения машин в ноябре

Работы проходят в рамках замены путей на Ошарской улице от улицы Белинского до разворотного кольца в Лапшихе. Они будут идти поэтапно и завершатся в конце 2025 года. Трамваи вновь вернутся на этот участок лишь после завершения всех работ.