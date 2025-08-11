Дима Билан спел на тракторе на чемпионате России по пахоте

Хедлайнером вечера стал Дима Билан. Во время одной из песен артист дважды поднимался на трактор и исполнял композицию «Ты должна рядом быть» на фоне поля и жилых домов. Он пел и другие хиты, например песню Never Let You Go, взявшую серебро на фестивале «Евровидение» в 2006 году, и «Невозможное возможно».