Дима Билан спел на тракторе на чемпионате России по пахоте

12-й Открытый чемпионат России по пахоте проходил с 8 по 10 августа во Всеволожском районе Ленинградской области. Соревнования механизаторов организовали на поле между Буграми и Мурино, рядом со станцией метро «Девяткино». В них участвовали 55 представителей из 39 регионов России, а также механизаторы из Абхазии, Беларуси, Киргизии и Пакистана.
Пахотные заезды проходили на тракторах «Беларус 82.3», а «Трактор-шоу» — на «Агромаш-Lovol TD904». Помимо спортивной части, зрителей ждала концертная программа с народными ансамблями, хоровыми и танцевальными номерами.
Хедлайнером вечера стал Дима Билан. Во время одной из песен артист дважды поднимался на трактор и исполнял композицию «Ты должна рядом быть» на фоне поля и жилых домов. Он пел и другие хиты, например песню Never Let You Go, взявшую серебро на фестивале «Евровидение» в 2006 году, и «Невозможное возможно».