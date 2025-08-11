Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Гомелем женщина оступилась и упала в горящий костер, выходя из палатки

В Гомельском районе женщина упала в горящий костер, выходя из туристической палатки.

Источник: Комсомольская правда

Под Гомелем женщина оступилась и упала в горящий костер, выходя из палатки. Подробности озвучили в пресс-службе Гомельского областного управления МЧС, пишет БелТА.

Данные о госпитализации женщины с ожогами поступила спасателям 9 августа, в субботу. Выяснилось, что белоруска 1994 года рождения отдыхала на природе неподалеку от деревни Шарпиловка Гомельского района. Она оступилась, выходя из туристической палатки, и упала в горящий костер. В результате случившегося женщина получила термический ожог. Она самостоятельно обратилась за медицинской помощью.

Ранее мы писали, что в Минске мальчик погиб, выпав из окна пятого этажа: «Находился в гостях у подруги матери».

Тем временем в Минске пенсионерка лишилась 150 000 рублей, ответив на звонок мошенников.

Также мы узнали, что можно и нельзя делать в день Рождества Николая Чудотворца 11 августа.