Под Гомелем женщина оступилась и упала в горящий костер, выходя из палатки

Данные о госпитализации женщины с ожогами поступила спасателям 9 августа, в субботу. Выяснилось, что белоруска 1994 года рождения отдыхала на природе неподалеку от деревни Шарпиловка Гомельского района. Она оступилась, выходя из туристической палатки, и упала в горящий костер. В результате случившегося женщина получила термический ожог. Она самостоятельно обратилась за медицинской помощью.