Под Гомелем женщина оступилась и упала в горящий костер, выходя из палатки. Подробности озвучили в пресс-службе Гомельского областного управления МЧС, пишет БелТА.
Данные о госпитализации женщины с ожогами поступила спасателям 9 августа, в субботу. Выяснилось, что белоруска 1994 года рождения отдыхала на природе неподалеку от деревни Шарпиловка Гомельского района. Она оступилась, выходя из туристической палатки, и упала в горящий костер. В результате случившегося женщина получила термический ожог. Она самостоятельно обратилась за медицинской помощью.
