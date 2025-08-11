Глава Башкирии Радий Хабиров ушел в плановый отпуск

Напомним, ранее Радий Хабиров провел почти весь день в Стерлитамаке, где произошла авария на производственной площадке БСК, на заводе «Каустик». Он посетил пострадавших при взрыве на установке и побывал на церемонии открытия мемориала участника СВО в местном парке Победы.