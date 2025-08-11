Глава Башкирии Радий Хабиров ушел в плановый отпуск

Сегодня, 11 августа, в правительстве Башкирии прошло очередное оперативное совещание. На этот раз проводил его премьер-министр республики Андрей Назаров. Как сообщил сам председатель регионального Кабинета министров, глава Башкирии ушел в отпуск.
— Глава Башкортостана Радий Хабиров ушел в плановый отпуск. Важно, что руководитель региона даже на отдыхе держит на контроле все ключевые вопросы развития экономики и социальной сферы, — прокомментировали «КП-Уфа» в пресс-службе главы Башкирии.
Напомним, ранее Радий Хабиров провел почти весь день в Стерлитамаке, где произошла авария на производственной площадке БСК, на заводе «Каустик». Он посетил пострадавших при взрыве на установке и побывал на церемонии открытия мемориала участника СВО в местном парке Победы.
