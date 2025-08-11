Ричмонд
Программа мероприятий 3 сентября 2025 в Приморье: куда сходить, расписание событий

В Приморье отметят 80-летие окончания Второй мировой войны.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Во всех муниципалитетах Приморского края с размахом пройдут мероприятия, посвященные 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Жителей и гостей региона ждут десятки событий — от масштабных концертов до международных акций. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное правительство.

Главные события во Владивостоке.

3 сентября станет центральным днем празднований. В 17:00 на Спортивной набережной начнется краевой фестиваль «Дни Мира на Тихом океане» с театрально-музыкальной постановкой «Вальс Победы» и чтением стихов от юных артистов. В 18:30 Приморская филармония представит одноименную концертную программу.

Театралы смогут посетить спектакль «Сын полка» в Приморском театре молодежи (6 сентября) и «Военную тайну» в Театре кукол (9 сентября).

Выставки и архивные проекты.

— «Ради жизни» — экспозиция в Приморской картинной галерее с работами местных художников и редкими графическими произведениями.

— Выставка Эрмитажа — уникальные артефакты, посвященные Великой Победе (до 19 октября).

— Мультимедийный проект «Август 1945. Последний аккорд» в историческом парке «Россия — Моя история» — архивные фото, кинохроника и документы о финале войны.

Патриотические акции и молодежные инициативы.

— «Окна Памяти» и исторические квесты в школах.

— «Лента Дальневосточной Победы» — акция для молодежи.

— Возложение цветов к мемориалам по всему краю.

Международное участие.

— Российско-китайский автопробег (3−8 сентября) с митингом в Краскино.

— Научная конференция (18−20 сентября) с участниками из Беларуси, Узбекистана и КНР.

— Чартерный поезд Владивосток-Раджин в честь освобождения Кореи от японских милитаристов.

3 сентября — День воинской славы, установленный указом президента в память о подвиге советского народа. Именно в этот день в 1945 году Япония подписала акт о капитуляции, поставив точку во Второй мировой войне.

Это не просто дата, а символ мужества и единства наших предков. Полная программа мероприятий доступна на сайтах администрации Приморья и муниципалитетов.