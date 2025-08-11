Программа мероприятий 3 сентября 2025 в Приморье: куда сходить, расписание событий

Во всех муниципалитетах Приморского края с размахом пройдут мероприятия, посвященные 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Жителей и гостей региона ждут десятки событий — от масштабных концертов до международных акций. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное правительство.