Выдано разрешение на строительство корпуса на 748 квартир в районе Лефортово

Корпус № 36 высотой от 17 до 27 этажей войдет в состав заключительного квартала жилого комплекса. Его построят по монолитной технологии. В оформлении планируется использовать вентилируемые фасады из клинкерной плитки на подсистеме из алюминиевых кассет. В здании появятся коммерческие помещения, которые будут использованы под кафе и супермаркет, и пространства для жильцов, в том числе детский клуб и досуговый центр.