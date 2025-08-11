Выдано разрешение на строительство корпуса на 748 квартир в районе Лефортово

«Общая площадь дома превысит 80 тыс. кв. м. В нем разместится 748 квартир различной планировки, двухуровневый подземный паркинг на 305 машиномест, а также кладовые для жильцов. На первом этаже обустроят три входные группы, оборудованные стойками ресепшен, зонами ожидания с мягкой мебелью и службами консьержа. Здесь же предусмотрены пространства для отдыха, фитнес-студия, места для работы и репетиторская комната», — приводятся в материале слова руководителя комитета Антона Слободчикова.
Объект возведут в районе Лефортово по адресу: ул. Золоторожский Вал, вл. 11, стр. 46.
Как отметил глава надзорного ведомства, жилая площадь новостройки составит около 43 тыс. кв. м. Реализация квартир будет вестись в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ с использованием счетов эскроу.
Корпус № 36 высотой от 17 до 27 этажей войдет в состав заключительного квартала жилого комплекса. Его построят по монолитной технологии. В оформлении планируется использовать вентилируемые фасады из клинкерной плитки на подсистеме из алюминиевых кассет. В здании появятся коммерческие помещения, которые будут использованы под кафе и супермаркет, и пространства для жильцов, в том числе детский клуб и досуговый центр.
При благоустройстве особое внимание уделят внутреннему двору площадью более 1 га, в котором запроектированы спортивная зона, детские площадки и просторная центральная площадь. Территория дома будет огорожена и обеспечена круглосуточной охраной, системами контроля доступа и видеонаблюдения.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе особое внимание уделяется качеству строительства жилых объектов.
«После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график выездных проверок. К ним привлекут специалистов центра экспертиз для выполнения комплекса лабораторно-инструментальных исследований строительных конструкций и материалов, чтобы гарантировать надежность и безопасность здания после его сдачи», — уточнил Слободчиков.
В общей сложности за 10 лет реализации проекта введены в эксплуатацию более 970 тыс. кв. м недвижимости. Суммарно в них располагается около 9 тыс. квартир. Уже функционирует коммерческая инфраструктура: к услугам резидентов более 120 кафе, ресторанов, сервисов и магазинов. Также на территории находятся муниципальный детский сад на 330 мест и ГБОУ «Бауманская инженерная школа № 1580» для 1 тыс. 225 учеников.