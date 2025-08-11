Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У «Крыльев» и «Акрона» одинаковые шансы на чемпионство после четырех туров РПЛ

Стало известно, на какие места могут рассчитывать команды из Самарской области с учетом прошедших игр чемпионата.

Стало известно, на какие места могут рассчитывать команды из Самарской области с учетом прошедших игр чемпионата.

С вероятностью 0,3 «Крылья Советов» и «Акрон» займут первое место в Премьер-лиге. Также «зелено-бело-синим» дают 1 и 1,8 на второе и третье места, «красно-черным» — 0,8 и 1,1 соответственно.

Замкнут топ-8 с вероятностью 12 и 9,8. Шансы оказаться в стыках (13-е и 14-е места) у самарцев — 6,7 и 4,5. У тольяттинцев — 9,1 и 6,3. Еще 2,3 и 0,8 у «КС» на прямой вылет с 15-й и 16-й строчек. У «молодых и звонких» — 3,2 и 1,4.

Самый вероятный результат после четырех туров у подопечных Магомеда Адиева — девятая позиция, а у команды Заура Тедеева — десятая (по 12,6). Об этом сообщает «Opta Sports».

Ранее рассказывали, что форвард «Акрона» Артем Дзюба и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян — самые результативные игроки Премьер-лиги в 2025 году.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2024 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше