У «Крыльев» и «Акрона» одинаковые шансы на чемпионство после четырех туров РПЛ

Стало известно, на какие места могут рассчитывать команды из Самарской области с учетом прошедших игр чемпионата.
С вероятностью 0,3 «Крылья Советов» и «Акрон» займут первое место в Премьер-лиге. Также «зелено-бело-синим» дают 1 и 1,8 на второе и третье места, «красно-черным» — 0,8 и 1,1 соответственно.
Замкнут топ-8 с вероятностью 12 и 9,8. Шансы оказаться в стыках (13-е и 14-е места) у самарцев — 6,7 и 4,5. У тольяттинцев — 9,1 и 6,3. Еще 2,3 и 0,8 у «КС» на прямой вылет с 15-й и 16-й строчек. У «молодых и звонких» — 3,2 и 1,4.
Самый вероятный результат после четырех туров у подопечных Магомеда Адиева — девятая позиция, а у команды Заура Тедеева — десятая (по 12,6). Об этом сообщает «Opta Sports».
Ранее рассказывали, что форвард «Акрона» Артем Дзюба и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян — самые результативные игроки Премьер-лиги в 2025 году.
