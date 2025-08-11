Новосибирцы стали называть дочерей в честь мифических воительниц

В Новосибирской области родители все чаще выбирают для новорожденных девочек необычные имена с глубоким смыслом. По данным регионального ЗАГСа, особое внимание привлекло имя Валькирия, имеющее скандинавское происхождение и означающее «женщина-воительница». Это имя связано с древними легендами о духах, сопровождавших павших воинов в загробный мир.