Новосибирцы стали называть дочерей в честь мифических воительниц

Специалисты отмечают, что выбор необычных имен отражает современные тенденции.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирской области родители все чаще выбирают для новорожденных девочек необычные имена с глубоким смыслом. По данным регионального ЗАГСа, особое внимание привлекло имя Валькирия, имеющее скандинавское происхождение и означающее «женщина-воительница». Это имя связано с древними легендами о духах, сопровождавших павших воинов в загробный мир.

Среди других редких имен, зарегистрированных в этом году, встречаются узбекское Осиё (исцеляющая), казахское Дамелия (надежда), греческое Анисия (благотворная) и арабское Фариха (радость). При этом традиционные имена также остаются популярными — чаще всего новорожденных девочек называют Ева, София, Варвара, Виктория и Анна.

Специалисты отмечают, что выбор необычных имен отражает современные тенденции, когда родители стараются подчеркнуть индивидуальность ребенка с первых дней жизни.

Ранее BFM-Новосибирск писал, что новосибирцы начинают обучать детей цифровой безопасности с 10 лет.