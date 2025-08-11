Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области будут летать беспилотники для создания карт

Мероприятия продлятся один день.

Источник: Om1 Омск

Администрация Павлоградского муниципального района Омской области сообщила о проведении полётов беспилотных летательных аппаратов ППК «Роскадастр» и «ПО Ижгеодезия» в районе. Эти аппараты будут работать над населёнными пунктами с целью создания ортофотоплана — специальной карты местности, показывающей реальное положение объектов с точной географической привязкой.

Данные мероприятия состоятся 11 августа и планируются только на один день. Ранее, в конце июня, жители района уже были оповещены о подобных полётах, которые должны были длиться с 27 июня по 6 июля.