Президент омского «Иртыша» Сычёв рассказал о трудностях своей работы

Дмитрий Сычёв, назначенный президентом футбольного клуба «Иртыш» в январе 2024 года, поделился своими впечатлениями о сложностях новой должности в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» (0+) на «Матч ТВ».
Он отметил, что в его работе немало трудностей: «Поднимаем футбол не только взрослый, но и детский. Есть много нюансов. Работаем на благо омского футбола и всего российского. Президентом быть, конечно, сложнее, чем футболистом».
Сычёв отметил, что футболисту достаточно прийти на тренировку или игру, а президенту нужно заниматься организацией, находить источники финансирования, которые играют ключевую роль в успехах команды.
Дмитрий Сычёв — уроженец Омска, известный своими выступлениями за московский «Локомотив». С командой он стал чемпионом России в 2004 году, а также выиграл Кубок России и Суперкубок страны. В период с 2002 по 2010 год он также был игроком сборной России, став бронзовым призёром Евро-2008.
Напомним, что 30 января прошлого года омичам представили нового президента ФК «Иртыш». Им стал Дмитрий Сычёв. Недавно в социальных сетях спортсмена появилось неоднозначное заявление о последних днях работы Сычёва в «Иртыше». Однако позже оказалось, что президента клуба взломали мошенники.