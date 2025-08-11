Голубиный помёт в подъезде и забитая вентиляция: управу на управляющую компанию ищут владивостокцы

Раз в месяц проводится и мойка подъезда. Причём, как утверждают жители дома, влажная уборка проводится на нижних четырёх этажах. Верхние этажи, с десятого по двенадцатый, загажены даже голубиным помётом. Когда в доме на протяжении двух недель не работали лифты, пенсионеры были вынуждены безвылазно находиться в квартирах, так как держаться за покрытые засохшим помётом перила при спуске и подъёме слишком негигиенично, а спускаться без опоры — для пожилых людей тяжело и опасно.