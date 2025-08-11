Голубиный помёт в подъезде и забитая вентиляция: управу на управляющую компанию ищут владивостокцы

Несколько жалоб на муниципальную управляющую компанию поступило в telegram-чат главы города. Так, жильцы не могут добиться возобновления горячего водоснабжения в доме. Сейчас район не попадает в зону массовых отключений услуги, в соседние дома горячая вода подаётся. На протяжении недели жильцы пытались дозвониться в диспетчерскую УК, но оператор «грубит, сбрасывает звонки, отказывается принимать заявки». Отказы решить проблему с горячей водой объясняют якобы отсутствием слесаря — он либо болеет, либо находится в отпуске. Последний отказ, по словам жильцов, объяснили началом гидравлических испытаний — дом скоро отключат от коммунальной услуги централизованно, поэтому управляющая организация не видит смысла чинить внутридомовую систему ГВС.
МУПВ «Центральный» также не организует покос травы на придомовой территории, снова ссылаясь на нехватку рабочих рук, а дворник появляется раз в неделю и трудится плохо, только пакует в мешки крупный мусор. Жильцы организуют уборку во дворе самостоятельно.
Раз в месяц проводится и мойка подъезда. Причём, как утверждают жители дома, влажная уборка проводится на нижних четырёх этажах. Верхние этажи, с десятого по двенадцатый, загажены даже голубиным помётом. Когда в доме на протяжении двух недель не работали лифты, пенсионеры были вынуждены безвылазно находиться в квартирах, так как держаться за покрытые засохшим помётом перила при спуске и подъёме слишком негигиенично, а спускаться без опоры — для пожилых людей тяжело и опасно.
Лифты, в свою очередь, были выведены из строя из-за скопившегося в шахтах конденсата, пишут жильцы, а к образованию конденсата привело заколачивание вентиляционных отверстий по инициативе управляющей компании (якобы это было сделано для того, чтобы по подъезду через вентиляционные шахты не разлетался мусор). Жильцам пришлось самостоятельно восстанавливать работу вентиляционной системы, чтобы запустить лифты.
Также диспетчеры МУПВ «Центральный» не могут дать жильцам объяснений, будет ли заделан глубокий провал в асфальте напротив входа в подъезд и уберут ли грунт, сошедший после дождя на бельевую площадку и лестницу, ведущую к гаражному кооперативу и частному сектору.
В декабре 2023 года жильцы дома № 25 на улице Тобольской писали в социальных сетях, что их дом промёрз так, что стены в подъезде покрылись инеем. И проблемы с регулярностью уборки наблюдались в доме уже тогда.
Муниципальной управляющей компании «Центральный» передают дома, чьи коммерческие УК лишились лицензий, а также ветхий жилой фонд, от которого бизнес отказывается сам.