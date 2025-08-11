В Усть-Илимском районе убрали свалку площадью 12,2 тысячи квадратных метров

В Усть-Илимском районе убрали свалку, которая заняла более 12,2 тысяч квадратных метров. Районная администрация не принимала меры для уборки отходов лесопильная. Поэтому природоохранная прокуратура вмешалась в ситуацию и подала в суд иск. Как сообщили КП-Иркутск в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре, было принято решение о понуждении мэрии устранить место несанкционированного размещения мусора.
— Отходы представляют из себя 78 отработанных автомобильных шин, опилки, обрезки досок, брёвна. Также были коммунальные отходы, — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.
В соответствии с решением суда администрация Усть-Илимского муниципального округа заключила контракт на сумму около 11 миллионов рублей. По этому контракту подрядчик сейчас занимается уборкой свалки.