В Усть-Илимском районе убрали свалку площадью 12,2 тысячи квадратных метров

В Усть-Илимском районе убрали свалку, которая заняла более 12,2 тысяч квадратных метров. Районная администрация не принимала меры для уборки отходов лесопильная. Поэтому природоохранная прокуратура вмешалась в ситуацию и подала в суд иск. Как сообщили КП-Иркутск в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре, было принято решение о понуждении мэрии устранить место несанкционированного размещения мусора.