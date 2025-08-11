Омский ГАУ станет главной площадкой первого Всероссийского агродиктанта

Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина станет ключевой площадкой для проведения первого Всероссийского агродиктанта в Омской области. Решение об основной локации было принято на заседании регионального координационного совета. Всего в регионе будет открыто более 70 очных площадок, где жители смогут проверить свои знания о сельском хозяйстве.