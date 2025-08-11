Омский ГАУ станет главной площадкой первого Всероссийского агродиктанта

Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина станет ключевой площадкой для проведения первого Всероссийского агродиктанта в Омской области. Решение об основной локации было принято на заседании регионального координационного совета. Всего в регионе будет открыто более 70 очных площадок, где жители смогут проверить свои знания о сельском хозяйстве.
«Акция пройдет с 8 по 12 октября во всех регионах страны. Участникам предстоит ответить на 30 вопросов различной сложности за 45 минут. Тематика охватывает широкий спектр аграрных направлений: почвоведение и мелиорацию, растениеводство, животноводство, племенное дело, а также агротуризм и другие актуальные темы», — рассказал координатор проекта «Российское село» в Омской области Дмитрий Голованов.
Точные адреса очных площадок будут объявлены дополнительно. Для тех, кто не сможет присоединиться офлайн, организаторы предусмотрели онлайн-формат. Интересно, что свой блок вопросов будет разработан для участников младше 12 лет. Регистрация для участия откроется 1 сентября на официальном сайте агродиктанта.